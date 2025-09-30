Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:42

В Башкирии при падении крана на стройке получили травмы пять человек

На строительной площадке в поселке Миловка под Уфой во время сборки упал башенный кран, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. В результате происшествия пострадали пять человек.

В кабине находились два человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы, трое в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее в строящемся жилом комплексе «Черника» в Уфе произошло падение башенного крана из-за обрыва троса, в результате чего пострадали рабочие. Инцидент произошел при проведении строительных работ, когда трос, удерживающий конструкцию, не выдержал нагрузки.

До этого сообщалось, что 9 сентября 2025 года около 17 часов в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями.

