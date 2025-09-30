На алкоскладах в Ленобласти проходят массовые проверки В Ленобласти изъяли более пяти тысяч литров алкоголя после массового отравления

Прокуратура Ленинградской области проверяет пять складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции после смертельного отравления суррогатом, сообщили в ведомстве. Изъято уже было около пяти тысяч литров. По последним данным, количество жертв отравления достигло 38.

Уже изъято более пяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Также сегодня продолжится рассмотрение ходатайств следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу в Октябрьском районном суде г. Санкт-Петербурга, — рассказали в ведомстве.

Так, от поддельного алкоголя в Сланцевском районе погибли 26 человек, в Волосовском районе — семь, в Приозерском — три, в Гатчинском и Тосненском районах — по одному человеку. В Сланцевском районе один пострадавший находится на лечении в больнице.

До этого появилась информация что суррогатный алкоголь, из-за которого отравились и погибли люди в Ленобласти, могла распространять организация, расположенная в поселке Трубников Бор. Там проводятся следственные мероприятия для выявления каналов поставки алкоголя.