18 августа 2025 в 14:24

Демограф жестко разнес идею штрафовать супругов за измены

Демограф Ткаченко назвал идею штрафовать за измены колыханием воздуха

Предложение штрафовать супругов за измены — это просто колыхание воздуха, заявил «Радио 1» демограф Руслан Ткаченко. По его словам, к подобным идеям не следует относиться серьезно.

Некоторые депутаты просто баламутят воду, чтобы был разговор в соцсетях и СМИ. Что такое 15 тысяч за измену? Насколько я понимаю, проститутку на ночь снять дороже. Если человек будет готов заплатить такую же сумму за проститутку, то ему эти штрафы не страшны, — высказался Ткаченко.

Он также раскритиковал предложение взимать с каждого взрослого, бросившего семью с ребенком, штраф в размере 50 тысяч. По его словам, многие мужчины в ходе бракоразводных процессов выплачивают миллионы рублей — эта сумма для них не станет препятствием.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил штрафовать россиян за измену в браке и уход из семьи. По его словам, за эти проступки нужно взимать от 15 до 50 тысяч рублей.

