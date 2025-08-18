Герой России серьезно ранен в приграничном районе Меликов: героя России Абачева тяжело ранили в приграничье

Герой России Эседулла Абачев тяжело ранен в одном из приграничных районов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, медики оценивают состояние военного как стабильное.

Нерадостные новости с передовой — несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение, — сообщил Меликов.

Глава региона отметил, что готов оказывать всю необходимую помощь герою и его семье до полного выздоровления. Он добавил, что Абачев находится на передовой с самых первых дней СВО.

Ранее Меликов рассказал, что семья погибшего Героя России Султана Сулейманова получила финансовую поддержку в размере пяти миллионов рублей. Средства должны были поступить на счета 17 июля. Соответствующий сертификат вручил депутат Государственной думы Хизри Абакаров.

Известно, что на Украине главу Дагестана заочно арестовали и приговорили к восьми годам заключения за поддержку ВС России. Меликов назвал решение украинского суда признанием его вклада в успехи российской армии.