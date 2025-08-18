Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 09:50

Впечатляющий удар по позициям разведки ВСУ попал на видео

Российские войска нанесли удар по позициям ГУР ВСУ в Черниговской области

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ подверглись атаке со стороны ВС РФ в Черниговской области, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало видео удара по ГУР в районе Жадово с помощью беспилотников-камикадзе «Герань-2».

На кадрах, снятых с БПЛА, можно увидеть позиции украинского спецназа. Также в видео показан момент точного удара по ГУР, сопровождаемого огромной огненной вспышкой.

Ранее российские артиллеристы из 49-й армии, входящей в группировку «Днепр», уничтожили укрепления ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Огневые расчеты поразили все обнаруженные цели, что подтверждается кадрами объективного контроля.

Кроме того, разведчик с позывным Велес сообщил, что солдаты ВСУ теряют ориентиры на фронте в районе Красноармейска (Покровска) и нередко оказываются прямо на позициях российских войск. По его словам, это происходит из-за отсутствия у украинского командования точной информации о линии соприкосновения, что приводит к переброске личного состава непосредственно в контролируемые Россией зоны.

