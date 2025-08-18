Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 13:50

Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств

Путин одобрил мораторий на банкротство для ростовских фермеров

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал введение моратория на банкротство для фермеров Ростовской области, сообщает пресс-служба Кремля. Решение было принято во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Слюсарем.

Слюсарь сообщил президенту, что фермеров беспокоят вопросы продления льготных кредитов и переноса выплат на 2026 год. Он пояснил, что в этом году их сложно будет отдавать из-за очень низкой урожайности. Также обсуждалась возможность отсрочки лизинговых платежей.

Особое внимание было уделено защите малых и средних фермерских хозяйств. Слюсарь напомнил, что мораторий на банкротство действовал во времена пандемии коронавируса, и попросил ввести такую меру сейчас.

Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это, — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация и «Росагролизинг» согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна. Отмечалось, что первые 10 судов решено строить в Китае из соображений экономии средств.

До этого стало известно, что в России уже собрано почти 75 млн тонн зерна нового урожая. Этот показатель на 1,6 млн тонн больше, чем за тот же период 2024 года. По данным Минсельхоза, уборочная кампания приближается к золотой середине, и в целом урожайность зерновых в стране прибавила 5,5%.

