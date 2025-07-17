Орбан призвал разобраться, что из себя представляет Украина

Перед тем, как обсуждать прием Украины в Европейский союз, необходимо прекратить боевые действия в стране и заключить долгосрочные соглашения с Россией, такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал разобраться, что из себя представляет Украина.

Во-первых, нам срочно нужны прекращение огня и мир. Затем мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится, — убежден политик.

Как считает Орбан, заключить долгосрочные соглашения с Россией можно только после того, как будут восстановлены мир и ясность. По его словам, затем предстоит заложить основы стратегического партнерства с Украиной, которое ляжет в основу будущего Европы.

Ранее Орбан заявил, что убийство закарпатского венгра украинскими военкомами иллюстрирует царящее в стране беззаконие. По его мнению, произошедшее доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз.