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15 июля 2025 в 20:21

Орбан проиллюстрировал примером царящее на Украине беззаконие

Орбан: убийство венгерского военкома доказывает царящее на Украине беззаконие

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее в стране беззаконие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его мнению, оно доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз.

Ничто не дает ни одному государству права на такую жестокость, с которой Украина обошлась с Йожефом Шебештьеном. Его судьба наглядно иллюстрирует условия жизни на Украине, контролируемое государством беззаконие и полное отсутствие безопасности, — написал Орбан.

45-летнего венгра Йожефа Шебештьена задержали на улице сотрудники военкомата и силой доставили на призывной пункт. По словам родственников, там его избили металлическими прутьями. Через три недели он скончался в больнице. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что акция в память о Шебештьене, погибшем от причиненных сотрудниками ТЦК травм во время принудительной мобилизации, прошла перед зданием посольства Украины в Будапеште. Участие в ней приняли порядка 500 человек. Собравшиеся зажгли восковые и электронные свечи.

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