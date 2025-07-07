Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России

Европейский союз готовится ввести в отношении России самые жесткие санкции с 2022 года, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, эти меры будут согласованы с американскими сенаторами и основаны на французских предложениях.

ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года, — отметил он.

Санкции затронут нефтяные доходы России, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничения. Главная цель новых мер — помешать России продолжать военную операцию на Украине.

Ранее Великобритания добавила в черный список пять физических и четыре юридических лица. Лондон наложил санкции на страховую компанию «Согласие», два предприятия из Гонконга и одно из Норвегии — BX Energy, Nord Axis Ltd и Romarine AS. Компании обвиняют в том, что они «получали выгоду, осуществляя деятельность в отрасли, представляющей стратегическое значение для правительства РФ». Конкретно BX Energy и Nord Axis прямо обвиняют в торговле нефтью и газом из России.