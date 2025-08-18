Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины концентрируют личный состав у российской границы вблизи Рыльского района Курской области, сообщает Telegram-канал«Архангел спецназа». По его данным, противник бьет беспилотниками по логистике ВС России на этом участке, отрезая регулярное снабжения передних линий обороны. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Издание отмечает, что выбор врага неспроста пал на Рыльский район, так как от украинского Глухова до Рыльска идет асфальтированная дорога, по которой легко передвигаться. К тому же этот участок разрезается рекой Сейм, из-за чего российским войска будет сложнее выстраивать оборону, говорится в публикации.