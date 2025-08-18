В ЕС потребовали ужесточить санкции против России Глава МИД ФРГ призвал усилить давление на РФ перед саммитом Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции с японским коллегой Такеси Ивая выступил за усиление давления на Россию перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает Reuters. Он подчеркнул необходимость увеличения военной помощи Киеву.

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что весь мир смотрит на Вашингтон. Надежные гарантии безопасности имеют решающее значение, поскольку Украина должна быть в состоянии эффективно защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения, — заявил Вадефуль.

Ранее британские аналитики выразили мнение, что приезд большого количества лидеров Евросоюза на встречу Трампа и Зеленского указывает на панику в их рядах. Кроме того, это говорит о встревоженности по поводу переговоров президента США с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, считают аналитики.

Во встрече Трампа с Зеленским примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Также там будут премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.