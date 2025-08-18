Европейские лидеры запаниковали после саммита на Аляске Guardian: приезд большого числа представителей Евросоюза в США говорит о панике

Приезд большого количества лидеров Евросоюза на встречу американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского указывает на панику, сообщает газета Guardian. По данным издания, также это говорит о встревоженности по поводу встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Прибытие стольких европейских лидеров в Вашингтон — это частично признак паники, — говорится в публикации.

Степень встревоженности саммитом в Анкоридже показывает тот факт, что ради визита в Вашингтон объявившие о визите лидеры Европы поменяли свое расписание в короткий срок. В газете считают, что беседа Белом доме будет трудной для Зеленского, но «на этот раз он будет не один».

Ранее СМИ выяснили, что во встрече Трампа с Зеленским примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

Согласно расписанию Белого дома, лидеры ЕС прибудут в 12:00 (19:00 мск). В 13:00–13:15 (20:00–20:15 мск) Трамп и Зеленский поприветствуют друг друга, в 14:15–14:30 (21:15–21:30 мск) президент США поприветствует других европейских лидеров. В 15:00 (22:00 мск) Трамп, Зеленский и лидеры Евросоюза отправятся на совещание.