18 августа 2025 в 12:15

На Украине предложили США арестовать Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского нужно арестовать в США как террориста

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти должны арестовать президента Украины Владимира Зеленского как террориста, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Парламентарий аргументировал свою точку зрения тем, что лидер бывшей советской республики виновен в преступных деяниях.

Зеленского необходимо арестовать в США как террориста. Его преступления требуют не просто правосудия — они тянут на несколько пожизненных сроков, — написал Дмитрук.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что смена действующего украинского лидера не принесет кардинальных изменений. Он отметил, что все возможные преемники Владимира Зеленского, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, придерживаются аналогичного военного курса. По его убеждению, только приход к власти политика с антифашистскими взглядами сможет изменить сложившуюся ситуацию.

До этого эксперт Роберт Инглиш предрек Зеленскому сложные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Украинской стороне, по его мнению, придется согласиться на непопулярные решения по территориальным вопросам. Эксперт констатировал, что перспективы возвращения Крыма и значительных территорий Донбасса под контроль Киева выглядят крайне сомнительными.

Владимир Зеленский
депутаты
Верховная рада
США
