18 августа 2025 в 11:38

В Госдуме захотели усилить контроль над ТСЖ

Депутат Разворотнева: ТСЖ отстранят от передачи протоколов собраний жильцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК хотят отстранить от передачи протоколов собраний собственников жилья в государственные органы, сообщила депутат Госдумы Светлана Разворотнева. По ее словам, переданным «Парламентской газетой», новый механизм, предложенный парламентариями, позволит исключить вероятность подделки документов в интересах управляющих компаний.

Мы определили и конкретизировали ответственных от управляющих компаний, потому что раньше в спорах фигурировали просто юрлица и было совершенно непонятно, к кому применять уголовную ответственность за правонарушения, — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную ежегодную отчетность для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК перед собственниками жилья. С первого квартала следующего года управляющие организации будут обязаны предоставлять собственникам квартир отчеты о своей деятельности за предыдущий год по утвержденной Минстроем форме.

Россия
тсж
собственники
депутаты
