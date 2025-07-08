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08 июля 2025 в 16:12

«Устлано трупами на полметра»: военэксперт о тяжелом положении ВСУ в Сумах

Военэксперт Баранец: ВСУ мечтают о реванше в Курске ценой жутких потерь в Сумах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский мечтает о реванше в Курской области ценой крупных потерь под Сумами, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, украинское командование перебросило на Сумское направление большую группировку войск.

Совершенно понятно, что сейчас Украина пытается как-то остановить наступление наших войск, прежде всего на Сумском направлении, где мы активно формируем так называемую буферную зону. Но Сырский не оставляет намерений взять реванш за потерю курской территории. Именно туда тоже направлена огромная группировка войск, которую мы успешно отбиваем. По-моему, были дни, когда нашим ребятам приходилось успешно отражать до 10 атак за день. Там поле устлано трупами украинских солдат на полметра в высоту, — сказал Баранец.

Он уточнил, что такой приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский, которому Курская область важна в свете предстоящих переговоров. По словам военного обозревателя, украинский лидер хочет обменять территорию на ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области.

Европа начинает скидываться на вооружение украинской армии. А тут еще и брехливый [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), который уже два или три раза сообщал о прекращении передачи вооружения, сегодня объявил, что поставки идут, — добавил Баранец.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Сырский на словах продолжает удерживать Белгородскую и Курскую области, так как ему больше нечего сказать на фоне возможной отставки. Он напомнил главкому ВСУ о «бесславно завершившейся» курской авантюре украинской армии.

ВСУ
СВО
Курская область
Сумская область
Александр Сырский
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
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