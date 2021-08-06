Исинбаева проиграла выборы на пост главы комиссии спортсменов МОК
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
08:30, 06 августа 2021
Фото: isinbaevayelena/instagram.com
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проиграла выборы на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Пост получила двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею финка Эмма Терхо, сообщает insidethegames.biz.
Россиянка заявила, что выдвинула свою кандидатуру на пост чиновника МОК, чтобы поработать на благо олимпийского движения.
Да, я выдвинула свою кандидатуру, заполнила необходимые документы. Зачем, спросите вы? Так как моё членство в МОК продлится до 2024 года, это хороший шанс поработать на благо олимпийского движения и вообще посмотреть, как это всё устроено, изнутри, — сообщила Исинбаева ранее на своей странице в Instagram.
Она отметила, что не знает, выиграет или нет, но по крайней мере будет точно знать, что пыталась.
Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на обвинения западной прессы в оскорблении ЛГБТ-сообщества и заявила, что проигрышу новозеландского атлета должны быть рады феминистки. В своём Telegram-канале журналистка отвергла все обвинения в гомофобии.