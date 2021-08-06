Исинбаева проиграла выборы на пост главы комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева проиграла выборы на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Пост получила двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею финка Эмма Терхо, сообщает insidethegames.biz.

Россиянка заявила , что выдвинула свою кандидатуру на пост чиновника МОК, чтобы поработать на благо олимпийского движения.

Да, я выдвинула свою кандидатуру, заполнила необходимые документы. Зачем, спросите вы? Так как моё членство в МОК продлится до 2024 года, это хороший шанс поработать на благо олимпийского движения и вообще посмотреть, как это всё устроено, изнутри, — сообщила Исинбаева ранее на своей странице в Instagram.

Она отметила, что не знает, выиграет или нет, но по крайней мере будет точно знать, что пыталась.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на обвинения западной прессы в оскорблении ЛГБТ-сообщества и заявила, что проигрышу новозеландского атлета должны быть рады феминистки. В своём Telegram-канале журналистка отвергла все обвинения в гомофобии.