Адвокат раскрыла, что делать при потере паспорта Адвокат Данильченко: при потере паспорта нужно обращаться в местное УВД

При потере паспорта необходимо обратиться в местное управление внутренних дел, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, за небрежное хранение этого документа, повлекшее его утрату, россиянам может грозить административный штраф.

Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность на территории страны. Гражданин обязан бережно относиться к этому документу. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 рублей до 300 рублей за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату. В случае если паспорт был утрачен или похищен, гражданин должен без замедления обратиться в территориальный орган МВД России и заявить об этом, — пояснила Данильченко.

Адвокат подчеркнула, что после обращения в полицию заявитель получит талон-уведомление, который понадобится для дальнейшего оформления нового паспорта. Она отметила, что для этого потребуется собрать пакет документов. По ее словам, в некоторых случаях, например, при невозможности личного визита, допускается подача документов через родственников или на дому.

Приняв заявление гражданина об утере паспорта, оперативный дежурный выдает заявителю талон-уведомление. Далее гражданину необходимо подготовить документы. Это заявление о выдаче паспорта, письменное заявление, в котором будут указаны дата, место и обстоятельства утраты паспорта, талон-уведомление, две личные фотографии, документы о воинском учете. Если, например, у заявителя нет возможности лично обратиться, то также предоставляется справка или медицинское заключение, — пояснила Данильченко.

Также она добавила, что необходимо будет оплатить госпошлину за выдачу нового паспорта. Готовый документ, по ее словам, можно получить в том же подразделении МВД не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема документов.

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