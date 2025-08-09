Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 13:02

В московском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять рейсы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский аэропорт Домодедово временно перестал отправлять и принимать рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. По словам представителя Росавиации Кореняко, во время ограничений на запасные аэродромы ушли: один самолет, летевший в Ижевск, девять — в Казань, один — в Нижнекамск.

При этом угроза атаки украинских БПЛА была объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. В МЧС России призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ, летевший на столицу. Он стал вторым за утро 9 августа.

