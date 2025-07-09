Стало известно о гибели российского чиновника на СВО На СВО погиб замглавы администрации Учалинского района Башкирии Загиров

Заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб на спецоперации, сообщил его руководитель Руслан Гилязетдинов на своей странице во «ВКонтакте». Чиновник ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ и ушел на фронт. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Он был профессионалом своего дела, отличным специалистом и неравнодушным, мужественным человеком. В непростое для страны время он встал на защиту Родины <...>. Геройски погиб при выполнении боевых задач, — написал он.

Гилязетдинов выразил соболезнование семье погибшего чиновника. По его словам, прощание с Загировым состоялось 9 июля.

Ранее сообщалось, что священник Сергий Вайда погиб в зоне спецоперации, спасая раненого бойца. Пресс-служба Тобольской митрополии уточнила, что у него остались жена и 11 детей. На СВО он был начальником батальона инженерных войск. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что артист Назар Якубов, работавший в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, трагически погиб в зоне спецоперации. Представители культурного учреждения подчеркнули, что он умел вдохновлять и объединять людей.