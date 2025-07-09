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09 июля 2025 в 13:20

Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

На СВО погиб замглавы администрации Учалинского района Башкирии Загиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб на спецоперации, сообщил его руководитель Руслан Гилязетдинов на своей странице во «ВКонтакте». Чиновник ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ и ушел на фронт. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Он был профессионалом своего дела, отличным специалистом и неравнодушным, мужественным человеком. В непростое для страны время он встал на защиту Родины <...>. Геройски погиб при выполнении боевых задач, — написал он.

Гилязетдинов выразил соболезнование семье погибшего чиновника. По его словам, прощание с Загировым состоялось 9 июля.

Ранее сообщалось, что священник Сергий Вайда погиб в зоне спецоперации, спасая раненого бойца. Пресс-служба Тобольской митрополии уточнила, что у него остались жена и 11 детей. На СВО он был начальником батальона инженерных войск. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что артист Назар Якубов, работавший в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, трагически погиб в зоне спецоперации. Представители культурного учреждения подчеркнули, что он умел вдохновлять и объединять людей.

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