Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

Заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб на спецоперации, сообщил его руководитель Руслан Гилязетдинов на своей странице во «ВКонтакте». Чиновник ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ и ушел на фронт. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Он был профессионалом своего дела, отличным специалистом и неравнодушным, мужественным человеком. В непростое для страны время он встал на защиту Родины <...>. Геройски погиб при выполнении боевых задач, — написал он.
Гилязетдинов выразил соболезнование семье погибшего чиновника. По его словам, прощание с Загировым состоялось 9 июля.
Ранее сообщалось, что священник Сергий Вайда погиб в зоне спецоперации, спасая раненого бойца. Пресс-служба Тобольской митрополии уточнила, что у него остались жена и 11 детей. На СВО он был начальником батальона инженерных войск. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.
До этого стало известно, что артист Назар Якубов, работавший в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, трагически погиб в зоне спецоперации. Представители культурного учреждения подчеркнули, что он умел вдохновлять и объединять людей.