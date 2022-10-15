«Он должен иметь позицию»: как в НХЛ давят на Овечкина из-за Путина Лучший хоккеист России еще никогда не был под таким давлением в «Вашингтоне», как сейчас

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via Global Look Press

Александр Овечкин

Александр Овечкин — не только один из лучших спортсменов своего времени, но и как личность не может оставлять равнодушным. Его политические взгляды многих в США (и не только) раздражали и раньше, но в последнее время по понятным причинам стали раздражать еще сильнее. Дошло до того, что даже руководство клуба «Вашингтон Кэпиталз», где россиянин является лидером и живой легендой, провело с ним разъяснительную беседу. Либо только запланировало ее провести. Разбираемся, как Овечкину удается сохранять сильные позиции в НХЛ и что этому может помешать в текущей ситуации.

О разъяснительной беседе с российскими игроками «Вашингтона» рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Из его слов, правда, неясно, была ли уже эта беседа, или она только намечается. Ясно, что она руководству клуба нужна, чтобы понять позицию игроков из России по поводу происходящего на территории Украины.

Я не знаю, как Александр все это воспринимает. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что там происходит. У меня есть мнение, но я не знаю, как на это смотрят все российские игроки в целом. Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Это наши ребята. Мы знаем их как личностей — ничего общего с чем-то политическим. Я просто думаю, что этим парням сложно иметь публичное мнение по этому поводу, — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Овечкин на самом деле с 24 февраля находится в очень сложном положении. От международных соревнований отстранили практических всех российских спортсменов, по миру продолжают путешествовать разве что теннисисты и бойцы (бокс/ММА). А также самбисты, но там Международная федерация состоит почти полностью из россиян. Отстранили всех, даже тех, кто никогда и слова не сказал в поддержку Владимира Путина.

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Овечкин же — самый известный в мире поклонник Путина от спорта. У него есть фото в соцсетях с президентом России, он рассказывал о том, что Путин дарил ему личный подарок на свадьбу, а в 2017 году Овечкин в соцсетях создал движение Putin Team — сообщество для российский публичных людей, кто поддерживает президента России.

Как сам Овечкин утверждает, это не политическое движение, его смысл заключается в том, чтобы просто показать, что мы поддерживаем своего президента. В движение вступили известные спортсмены и люди искусства, среди которых Евгений Малкин, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Илья Ковальчук, Павел Буре, Евгений Плющенко, Александр Карелин, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Дима Билан, Нюша, Андрей Мерзликин, Николай Басков, Михаил Галустян и другие.

Сам факт создания этого движения был воспринят неоднозначно, но особенно сложно стало после начала спецоперации. Уже на следующей день, 25 февраля, Овечкину задали прямой вопрос о его отношении к СВО. Ови нужно было ответить максимально взвешенно. Нужно было усидеть на двух стульях, потому что одно лишнее слово — и ты сразу либо предатель, либо твоя карьера в США может закончиться. И Овечкин нашел слова.

Это тяжелая ситуация. У меня в России находится семья, и это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и всё будет хорошо. Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете. Путин? Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен и, как я уже сказал, надеюсь, что скоро все закончится. Сейчас тяжелая ситуация для обеих сторон и всего мира. Я надеюсь, что все закончится. Я не контролирую эту ситуацию, — заявил тогда Овечкин все тому же The Athletic.

Это были именно те слова, которые были нужны. Он сказал главное: призвал остановить боевые действия. При этом ничего не сказал против Путина. И к Ови не возникло претензий в России, а в Штатах он продолжил выходить на лед и бить рекорд за рекордом. Правда, давление все равно началось нешуточное. Так, уже в марте «Вашингтон Кэпиталз» решили усилить Овечкину охрану. В клубе объяснили это тем, что люди порой выходят из себя и могут вымещать злость на россиянах.

Следующая волна критики случилась в июне, когда Ови приехал в Россию в отпуск. Он сыграл в футбол за московское «Динамо», даже забил в том матче «с Амкалом» мяч с передачи Федора Смолова. И после этого американская публика потребовала не пускать его обратно в США. Предложили купить ему билет до Сибири вместо Вашингтона.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Футбольный матч между «Динамо» (Москва) и «Спартаком» (Москва) на «ВТБ Арене» в Москве

А самым ярким предложением отметился журналист Кит Олберманн. Он предложил арестовать Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Как известно, ее обвинили контрабанде наркотических средств и дали ей девять лет колонии.

Но все это не сломало ни самого Овечкина, ни его карьеру в США. Он спокойно вернулся и продолжил забрасывать шайбу за шайбой. Овечкина не смогли отменить. Почему не смогли? Объяснил Дмитрий Губерниев, известный журналист и комментатор. Не со всем, что он говорит, можно соглашаться, но здесь не поспоришь. Дело в деньгах. По мнению Губерниева, все упирается в экономику и «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а «нищеброды из Вашингтона».

Еще один фактор, который сильно помогает Овечкину, это его игра. Пока он забивает, он в безопасности. Но как только он потеряет форму и сдаст, ему сразу же вспомнят все. Вот тогда может начаться ад. Пока нет оснований думать, что время Ови скоро выйдет, но в новом сезоне он за два матча не совершил ни одного результативного действия. Бывший хоккеист сборной России Валерий Каменский считает, что это вообще ни о чем не говорит.

На Овечкина нет никакого давления, он отыграл только первую игру, еще 81 матч в регулярном сезоне. Я смотрел эту встречу, он показывал хороший хоккей, мог забить, но не повезло чуть-чуть. Он великий игрок и всем уже все доказал. Из-за одной игры нельзя делать трагедию, — сказал олимпийский чемпион Metaratings.ru.

Словом, Овечкин — огромный авторитет в США, и в ближайшее время его позициям вряд ли что-то угрожает. Он идет за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки. Если он его побьет, то станет официально величайшим хоккеистом в истории. На эту тему всегда можно поспорить, но цифры будут на стороне Александра. Сейчас он занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ с 780 шайбами, уступая по этому показателю только Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Все, что требуется от Ови, просто делать то, что он делал всегда — играть в хоккей. И еще кое-что: не поддерживать Путина и СВО. Во всяком случае, публично.