В Госдуме предложили штрафовать за жестокость к животным в цирках

В Госдуме предложили штрафовать за жестокость к животным в цирках Депутат Гусев предложил ввести штрафы за жестокое обращение с животными в цирках

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными в цирках, зоопарках и дельфинариях, пишет 360.ru. Инициатива направлена на повышение ответственности за содержание животных.

Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания, — объяснил депутат.

Гусев отметил, что в России за 2023 и 2024 годы зафиксировали более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. По словам парламентария, нужно изменить наказание за такие нарушения, а также за содержание и использование животных без лицензии или с несоблюдением требований.

За работу без лицензии или нарушение ее условий должностным лицам будет назначен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, несоблюдение требований к содержанию животных повлечет штрафы от 10 до 200 тысяч рублей, следует из текста законопроекта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко стал владельцем двух коз зааненской и альпийской пород. Животных белорусскому лидеру подарили на ферме по содержанию и выращиванию племенных коз Могилевского госплемпредприятия.