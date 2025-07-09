Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 13:19

В Госдуме предложили штрафовать за жестокость к животным в цирках

Депутат Гусев предложил ввести штрафы за жестокое обращение с животными в цирках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными в цирках, зоопарках и дельфинариях, пишет 360.ru. Инициатива направлена на повышение ответственности за содержание животных.

Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания, — объяснил депутат.

Гусев отметил, что в России за 2023 и 2024 годы зафиксировали более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. По словам парламентария, нужно изменить наказание за такие нарушения, а также за содержание и использование животных без лицензии или с несоблюдением требований.

За работу без лицензии или нарушение ее условий должностным лицам будет назначен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, несоблюдение требований к содержанию животных повлечет штрафы от 10 до 200 тысяч рублей, следует из текста законопроекта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко стал владельцем двух коз зааненской и альпийской пород. Животных белорусскому лидеру подарили на ферме по содержанию и выращиванию племенных коз Могилевского госплемпредприятия.

Госдума
цирки
животные
зоопарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.