Житель Иркутской области убил возлюбленную и закопал тело у себя во дворе

Житель Иркутской области убил возлюбленную и закопал тело у себя во дворе Под Иркутском нашли закопанное тело пропавшей 20-летней девушки

В Иркутской области нашли закопанное тело 20-летней абитуриентки, пишет Telegram-канал SHOT. Девушка поехала поступать в техникум и перестала отвечать на сообщения и звонки родственников. В убийстве подозревают ее молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

Два дня назад Кристина отправилась из поселка Первомайское в Иркутск подавать документы на поступление в техникум экономики и права. Она написала матери, что с ней все в порядке, однако через какое-то время перестала выходить на связь. На следующий день семья обратилась в полицию.

Сотрудники правопорядка приехали в соседний поселок, где живет молодой человек Кристины, 22-летний Артем. В его доме были найдены вещи погибшей и телефон девушки. При осмотре территории полицейские заметили свежие следы захоронения, под которыми обнаружили тело абитуриентки.

Как стало известно, накануне Кристина поссорилась с Артемом, который был против ее планов получить водительские права. Пара встречалась около года, но в последнее время часто ссорилась. Сейчас молодой человек находится в розыске. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах арестовали предполагаемого убийцу 22-летней Виктории Нечаевой, которую неделю искали в Дзержинском. Следствие выяснило, что тело Виктории завернули в плед, затем в пакет и обмотали скотчем. Позже его закопали в поле.