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09 июля 2025 в 13:07

Хуситы пустили ко дну сухогруз

Reuters: атакованный хуситами у берегов Йемена сухогруз Eternity C затонул

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Затонул атакованный бойцами движения «Ансар Аллах» (хуситы) у берегов Йемена греческий сухогруз Eternity C, сообщает Reuters. На данный момент спасены пять из 21 члена экипажа.

Судно Eternity C под флагом Либерии, которое эксплуатировалось греческой компанией, затонуло после атаки хуситов у берегов Йемена, — пишет агентство.

Ранее был атакован сухогруз Magic Seas греческого порта приписки. В нападении были задействованы четыре морских беспилотника, два из которых поразили левый борт. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела с малых лодок и ударов морских дронов. Позже оно затонуло.

До этого йеменские хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Повстанцы назвали операцию успешной и заявили о поражении «чувствительного объекта».

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.

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