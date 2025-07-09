Хуситы пустили ко дну сухогруз

Затонул атакованный бойцами движения «Ансар Аллах» (хуситы) у берегов Йемена греческий сухогруз Eternity C, сообщает Reuters. На данный момент спасены пять из 21 члена экипажа.

Судно Eternity C под флагом Либерии, которое эксплуатировалось греческой компанией, затонуло после атаки хуситов у берегов Йемена, — пишет агентство.

Ранее был атакован сухогруз Magic Seas греческого порта приписки. В нападении были задействованы четыре морских беспилотника, два из которых поразили левый борт. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела с малых лодок и ударов морских дронов. Позже оно затонуло.

До этого йеменские хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Повстанцы назвали операцию успешной и заявили о поражении «чувствительного объекта».

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.