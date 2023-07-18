Куда делся патриотизм Исинбаевой Исинбаева заявила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер»

Фото: pfc-cska.com

Елена Исинбаева

Бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева объявила себя свободной от всех моральных обязательств в отношении родной страны. Мол, и военную форму с погонами аж майора она носила чисто формально, и с Кремлем общалась исключительно по необходимости. И вообще она гражданка мира и будет работать в МОК. А раз так, то какие могут быть к ней вопросы. Но вопросы не только к Исинбаевой, но и к нашей спортивной политике.

Спортсмены как слабое звено

В СССР, а потом и в России спортивными чемпионами гордились, представляя их символами преодоления, силы воли и патриотизма. Правда, последняя характеристика мускулистых и быстроногих стала давать серьезные сбои. Хорошо быть со страной, которая не просто воздает тебе честь, осыпает орденами с медалями, но и щедро вознаграждает премиями, люксовыми автомобилями, квартирами, о которых в 20 лет никто в стране и мечтать не может.

Труднее, когда твою страну окружают санкциями. И тебя, такого уверенного в себе, еще вчера приглашаемого на аудиенции к президенту, ставят перед нелегким выбором: выступать без флага и герба, но на выгодных в коммерческом плане турнирах, осудить политику твоей страны, но получить персональное приглашение на Олимпиаду и сохранить личные контракты с производителями спортивной экипировки. Ради такого можно и гражданство сменить?

Тем более, что всегда есть кому нашептать, что спортивный век не долог, а спорт – это такая же работа, как и любая другая. Как сказано эмигрантом в популярном фильме, родина -- там, где задница в тепле. Кто-то тут же ломается, а кто-то вспоминает, как шахматист Сергей Карякин, французскую присказку, которую так любил повторять легендарный спартаковец Николай Старостин: «Все потеряно, кроме чести!» И не идет на компромиссы со своей совестью, отказываясь играть в турнирах, участие в которых связано разными политическими обязательствами.

Это для Льва Яшина было дико, когда хозяин испанского «Реала» предложил ему подписать контракт на его условиях, на фактически любую сумму. Он и помыслить о таком уходе из «Динамо» не мог. Для некоторых же современных атлетов – это просто исторический анекдот.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Елена Исинбаева

Исинбаева и МОК

Мне отчего-то запомнился один эпизод. После очередной встречи Владимира Путина с нашей спортивной элитой президент встал и направился к выходу из зала, и тогда Елена Исинбаева, бросив на стуле свою дамскую сумочку, буквально рванула за ним, что-то быстро говоря лидеру страны на ходу. Вряд ли она теперь расскажет, что же такого она спешила для себя попросить, что чуть не споткнулась. Да и вообще всей стране с умилением демонстрировали, как она между попытками своих прыжков уходила в себя, укладываясь тут же на поле под пледом. Теперь она ушла в себя окончательно.

Нет большого секрета в том, что спорт для ребят и девчонок из не самых процветающих слоев общества был чем-то вроде социального лифта. И дело не только в спортивных достижениях и наградах. Многие и после завершения спортивной карьеры оставались, что называется, на виду – их продвигали в депутаты всех уровней, поручали возглавлять общественные фонды. Они оставались социально значимыми фигурами.

Елена Исинбаева, как мы помним, и спортивный фонд получила под свое управление, и стала представлять нашу страну в руководстве МОК. Не успела только стать депутатом, уехала в Монако, где принц Альбер Второй, сам член МОК, покровительствует олимпийским чемпионам. Этим обстоятельством -- отсутствием мандата -- она ныне усиленно бравирует. Вот только отчего-то не вспоминает, как во время президентских выборов 2018 года вошла в состав команды спортсменов Putin team, активно поддерживавшей действующего лидера страны.

Теперь обещает, что осенью возобновит свою работу в МОК. Интересно, кого она там сможет представлять и в чьих интересах.

Исинбаева и прочие релоканты

К слову, чем-то Исинбаева напоминает релоканта-актрису Чулпан Хаматову. Та также любила бывать в Кремле, не отказывалась ни от каких наград и поощрений, возглавила благотворительный фонд. А потом вдруг «прозрела» и обвинила с почтительного расстояния свою страну во многих смертных грехах.

Интересное совпадение. Другой известный прыгун с шестом Сергей Бубка, также предпочитающий родной Украине Монако, все равно числился у себя на исторической родине крутым патриотом. И вдруг местная публика с ужасом узнала из СМИ, что его фирмы продолжают работать в Донецке, то есть «под оккупантами». Тот самый случай, когда ничего личного.