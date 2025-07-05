Член МОК сделал заявление об участии России в Олимпиаде-2026 Член МОК Тарпищев: у России есть большие шансы принять участие в Олимпиаде-2026

У России есть большие шансы принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, заявил Sport24 президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев. По его словам, при этом сборная, скорее всего, будет представлять страну в нейтральном статусе.

Думаю, на сегодняшний день есть очень большие шансы, что мы будем участвовать в зимних Олимпийских играх, но в нейтральном статусе. Во всяком случае ведущие федерации разных видов спорта выступают за это, — сказал он.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею была утверждена для участия в Олимпиаде-2026. Она займет место сборной России. Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо подчеркнул, что очень рад за своих соотечественников.

До этого экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил шансы увидеть россиян на Олимпиаде-2026 в Турине. По его словам, решение о допуске хоккеистов из РФ на Игры будет принимать исполком Международной федерации хоккея (IIHF), куда входят враждебно настроенные к РФ страны. Он напомнил, что Эстония, Латвия и Польша всю жизнь «тявкают» на Россию. Плющев не исключил, что по этой причине сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры.