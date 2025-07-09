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09 июля 2025 в 13:11

Украинцы усомнились в попытках Киева остановить СВО

«Страна.ua»: только 36% украинцев уверены, что Киев делает все для мира с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около трети граждан Украины уверены, что власти страны делают «все возможное для достижения мира», передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос социологической группы «Рейтинг». По данным исследователей, с прошлого месяца число ответивших так украинцев снизилось на 12%.

Подобного мнения в июне придерживались 48% респондентов, тогда как сейчас — 36%. Также в прошлом месяце 27% опрошенных заявили, что Киев «делает что-то» для заключения мира с РФ (в июле — 31%), 13% — что «делает мало» (18% сейчас) и 6% — что «ничего не делает» (9% сейчас).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева предложений по третьему раунду переговоров. По словам представителя Кремля, это в интересах Украины, поскольку обстановка на поле боя меняется.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара также ждет реакции Киева по предложению провести третий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Ожидается, что новая встреча пройдет в Стамбуле по аналогии с двумя предыдущими.

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