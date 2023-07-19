«Обратимся к Шойгу с просьбой уволить»: что ждет Исинбаеву в России дальше Легкоатлетка рассказала, что никогда не служила в Вооруженных силах России, а ее звание «носит номинальный характер»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Елена Исинбаева

Последний пост Елены Исинбаевой в социальных сетях вызвал большой резонанс. В нем легкоатлетка прокомментировала публикацию испанской газеты, которая утверждала: россиянка живет на Тенерифе. Помимо этого, спортсменка призналась, что носит звание майора Вооруженных сил Российской федерации «лишь номинально». NEWS.ru рассказывает, как спортсмены и члены Государственной Думы отреагировали на ситуацию с двукратной Олимпийской чемпионкой.

Что написала в посте Исинбаева

По информации испанского издания El Digital Sur, Исинбаева проживает на Тенерифе в «роскошном комплексе» на юге острова. Газета опубликовала несколько фотографий спортсменки в летней одежде. Отдельное внимание издание уделило двум фактам биографии легкоатлетки: ее воинскому званию майора и принадлежности к партии «Единая Россия».

Исинбаева ответила на это постом в соцсетях. Она заявила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, была удостоена званий за спортивные достижения, но сейчас эти звания носят номинальный характер.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — написала Исинбаева.

Она также прокомментировала информацию о своем месте жительства. Исинбаева назвала себя «человеком мира» и добавила, что снимки испанских журналистов были сделаны давно.

«Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — добавила спортсменка.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Елена Исинбаева

За что ветеран ЦСКА раскритиковал Исинбаеву

Одним из первых на высказывания легкоатлетки отреагировал ветеран ЦСКА, заслуженный тренер России Сергей Гальперин. В разговоре с NEWS.ru он сделал акцент на том, что в ЦСКА Исинбаева пришла уже состоявшейся спортсменкой.

«Кто выступает в ЦСКА — рожден в ЦСКА. А Исинбаева... Откуда, чего она, кто-то ее призвал. Это вообще ни о чем. Надо быть воспитанным с детства в ЦСКА, а это все пришельцы. Сегодня так, завтра так. Куда ветер подует, там и будет хорошо», — заявил Гальперин.

Почему в Госдуме призвали лишить Исинбаеву воинского звания

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. По его словам, Исинбаева является не только заслуженной спортсменкой, но лицом и символом России.

«Мы собираемся обратиться к министру обороны Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. Родина в нее вкладывала, обувала, одевала, и в трудный момент заслуженная спортсменка берет и продает нашу страну. Я считаю, это неправильно. Она заслуженная спортсменка, лицо и символ нашей страны, носит звание офицера ВС РФ. И вот так поворачиваться спиной... Это как плевок в душу», — считает Бородин.

Он добавил, что российские спортсмены владеют недвижимостью в Европе, открывают там счета и находятся в дружеских отношениях с этими странами, однако нужно помнить, что успех был достигнут благодаря РФ.

Что сказали в Минспорте о словах Исинбаевой

Министр спорта России Олег Матыцин подверг критике отношение Елены Исинбаевой к своему воинскому званию. В разговоре с NEWS.ru он также осудил слова из ее поста.

«Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей родной стране. Я думаю, что необходимости в публичном осуждении нет, каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям», — сказал Матыцин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр спорта России Олег Матыцин

Как Валуев высказался о звании Исинбаевой

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев назвал Исинбаеву релоканткой. И раскритиковал ее слова о службе ВС РФ.

«Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией. Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА, это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже», — объяснил Валуев «Газете.ру».

Он добавил, что слова Исинбаевой об отсутствии связи с армией — неправда. Но, по его мнению, Международный олимпийский комитет остался удовлетворен ее речью,

«Надеяться на какое-то реальное участие Исинбаевой внутри МОК мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: „Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу“. Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения», — считает Валуев.

Кто поддержал Исинбаеву

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Анна Чичерова, выступавшая с Еленой Исинбаевой в одной команде на двух Олимпиадах, в разговоре с NEWS.ru выразила поддержку коллеге.

«Я бы тоже относилась номинально к таким званиям», — сказала она.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался в поддержку Исинбаевой. Он считает, что спортивные достижения Елены гораздо важнее ее места жительства.

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне... Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки?» — написал комментатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Чем занимается Исинбаева после завершения карьеры

Исинбаева, как и все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не была допущена к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. После этого она объявила об окончании карьеры, непродолжительное время проработала главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и сосредоточилась на воспитании детей, а также на участии в телепроектах.

Исинбаева входила в состав жюри в КВН, «Ледниковом периоде», «Минуте славы» и шоу «Без страховки», работала комментатором на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. В 2016-м россиянку избрали в комиссию спортсменов МОК, она до сих пор сохраняет за собой эту должность, полномочия россиянки истекут в 2024 году.

В 2014-м Исинбаева вышла замуж за легкоатлета Никиту Петинова, они воспитывают сына и дочь. На протяжении спортивной карьеры спортсменка часто жила и тренировалась в Монако, там же в местной теннисной академии занималась ее дочь. В 2023 году девятилетняя Ева Исинбаева выступила на двух турнирах, которые прошли на Тенерифе и на соседнем острове Гран-Канария.

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