На Исинбаеву подали в суд из-за долгов в России Baza: волгоградское правительство подало в суд на Исинбаеву за неуплату аренды парковки

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

Правительство Волгоградской области подало в суд на двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву из-за долгов по оплате аренды двух парковочных мест в Волгограде, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, общая сумма неуплаты составила 27 400 рублей.

По данным Baza, Исинбаева владеет двумя парковочными местами в Волгограде общей площадью в 40 кв. м, при этом земля принадлежит муниципалитету. По информации канала, легкоатлетка перестала оплачивать аренду места с 2019 года.

Ранее Исинбаева опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», сообщив о том, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК.

Она также отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».

Также Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Sur, которое сообщило, что олимпийская чемпионка переехала на остров Тенерифе. По словам спортсменки, она является человеком мира, так как живет там, где работает.