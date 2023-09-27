«Жертва несправедливости»: что говорят в Испании об Исинбаевой Олимпийская чемпионка давно не прилетала в Россию, пишут иностранные СМИ

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

По данным испанских СМИ, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинула Россию и живет на Тенерифе. Иностранные журналисты ранее писали, что спортсменка приобрела недвижимость на Канарских островах. Что говорят испанцы о переехавшей к ним рекордсменке в прыжках с шестом — в материале NEWS.ru.

Какую недвижимость приобрела Исинбаева в Испании

Испанское издание El Digital Sur еще в июле опубликовало информацию о жизни Елены Исинбаевой на Тенерифе. Тогда стали известны некоторые подробности о недвижимости, которой якобы владеет спортсменка.

По информации источника, Исинбаева с 2021 года не живет в России. Как пишут журналисты, олимпийская чемпионка владеет домом на Канарских островах, площадь которого занимает около 200 квадратных метров. Жилье россиянки находится в элитном ЖК в муниципалитете Арона. Также у спортсменки есть собственность в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге острова Тенерифе и автомобиль, который зарегистрирован на ее супруга, бывшего метателя копья Никиту Петинова.

Елена Исинбаева также получила вид на жительство в Испании. В статье писали, что дети легкоатлетки получают образование в школе на юге Тенерифе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уезжала ли Исинбаева из Испании

Испанский портал El Dia опубликовал информацию о том, что Исинбаева не покидала территорию страны больше года. По его информации, спортсменка прибыла в аэропорт Тенерифе из Москвы 20 ноября 2021-го в 07:38 рейсом авиакомпании «Аэрофлот». С этого момента не было никакой информации о ее перелетах вплоть до 30 мая 2023 года, когда она в 10:00 улетела рейсом из Мадрида в Турцию.

Что Исинбаева сказала о ПМЖ в Испании

Спортсменка назвала фото, опубликованные в статье El Digital Sur, старыми. Она также заявила, что живет там, где работает.

«Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — заявила Исинбаева.

Летом она отметила, что в сентябре возобновит работу в МОК, так как не подпадает ни под какие санкции.

Как испанцы отреагировали на информацию о жизни Исинбаевой на Тенерифе

Пользователь в социальных сетях @gshocksminiature рад, что Елена Исинбаева живет в Испании. «Привет, Елена, я очень рад, что ты живешь в моей стране. Я твой большой поклонник, желаю тебе всего наилучшего», — написал болельщик.

Пользователь @gerardbm00 также доволен тем, что Исинбаева проживает в его стране. «Мы рады видеть тебя в Испании... Да здравствует Россия!» — отметил юзер.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Елена Исинбаева

Пользователь @nelsonguarnier похвалил успехи олимпийской чемпионки. «Лучшая спортсменка по прыжкам с шестом. Жертва несправедливости», — считает он.

Восхищение спортивными заслугами Елены Исинбавой выразил и @pedroortizzolobal. «Я следил за твоими выступлениями, и ты достойна восхищения. Ни одно мнение ни одного правительства не может заглушить свет от вас», — написал болельщик.

Пользователь @alexcandame назвал Исинбаеву легендой, заявив, что никому не удастся дискредитировать спортсменку. «Легенда! Вы лучшие! Никто не запятнает твое имя, Елена», — подчеркнул он.

Исинбаевой не нужно никому объясняться из-за переезда из России в Испанию, считает @macc6510. Пользователь @memo.s_85 отреагировал на критику в адрес Исинбаевой.

«НАТО и США потеряли свое мирное наследие. Они продолжают отправлять на передовую как можно больше военных подонков, нарушая свою политику. А еще — нарушать дисциплину спорта, которая не имеет никакого отношения к войнам», — заявил он.

Что сказали об Исинбаевой в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не расценивает какие-либо действия двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой как предательство Родины. По его мнению, не стоит комментировать какие-либо слухи, не владея деталями.

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы „продавала Родину“. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — отметил Песков.

Чем занимается Исинбаева после завершения карьеры

Исинбаева, как и все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не была допущена к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда же спортсменку избрали в комиссию спортсменов МОК, она до сих пор сохраняет за собой эту должность, ее полномочия истекут в 2024 году.

После завершения карьеры в 2016-м она была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже посвятила себя воспитанию детей и участию в телепроектах.

Фото: kremlin.ru Елена Исинбаева

Исинбаева входила в состав жюри в КВН, «Ледниковом периоде», «Минуте славы» и шоу «Без страховки», работала комментатором на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

С 2014-го Исинбаева счастлива в браке с легкоатлетом Никитой Петиновым, они воспитывают сына и дочь. На протяжении спортивной карьеры спортсменка часто жила и тренировалась в Монако, там же в местной теннисной академии занималась ее дочь. В 2023 году девятилетняя Ева выступила на двух турнирах, которые прошли на Тенерифе и на соседнем острове Гран-Канария. По мнению журналистов, это косвенно подтверждает тот факт, что у легкоатлетки есть ПМЖ на острове.

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