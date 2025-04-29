Сбежавшая из РФ Исинбаева задолжала налоговой более миллиона рублей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная чемпионка мира Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,1 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в 2024 году ФНС оштрафовала спортсменку. Тогда сумма ее долга составила 465 688 рублей.

Сейчас налоговая выставила новый счет. Двукратной олимпийской чемпионке нужно погасить 1 млн 130 тыс. 123 рубля.

SHOT сообщил, что живущая за границей Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру. По данным канала, 42-летняя спортсменка приобрела жилье в августе 2022 года. Недвижимость находится на 20-м этаже площадью 120,9 кв.м в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. Квартира оценивается примерно в 76 млн рублей.

Еще одна недвижимость Исинбаевой — на 22-м этаже в ЖК «Дом в Сокольниках. Площадь квартиры составляет 98,4 кв.м на Русаковской улице. Исинбаева купила это жилье в 2013 году.

Сейчас олимпийская чемпионка вместе с мужем, дочкой и сыном живет на острове Тенерифе. Она получила вид на жительство в 2022 году. В Испании Исинбаева купила таунхаус в ипотеку.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Исинбаева поступила правильно, когда вернулась в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова. По его словам, Трофимов дал спортсменке дорогу в жизнь.