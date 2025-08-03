Герой Белоруссии, служба в КГБ, свадьба с Бьорндаленом: как живет Домрачева

Четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой исполнилось 39 лет. Она завершила карьеру в 2018 году. Как спортсменка познакомилась со своим мужем, одним из лучших биатлонистов мира Уле-Эйнаром Бьорндаленом, что сказала об избиении брата на протестах в Белоруссии, почему Домрачева живет на три страны — в материале NEWS.ru.

Чем известна биатлонистка Дарья Домрачева

Домрачева родилась 3 августа 1986 года в Минске в семье архитекторов. В возрасте четырех лет она вместе с родителями уехала в Сибирь. Дарья занималась танцами и баскетболом, а в 1992 году вслед за старшим братом Никитой пришла в секцию лыжных гонок.

В 1999-м Домрачева начала заниматься биатлоном. Первым тренером спортсменки стал Альберт Мусин. Сначала Домрачева выступала за РФ, но тогдашний глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов подписал приказ об отчислении ее и Анастасии Кузьминой (позже начала выступать за Словакию и выиграла три олимпийских золота) из сборной. За год до этого мама Дарьи вернулась в Белоруссию.

«Я лично подписывал ей переход из России в Белоруссию, Я рад, что у нее все так сложилось. Мама переехала в Белоруссию, не могли препятствовать. Тогда она не показывала результатов. На тренерском совете я спрашивал старшего тренера Валерия Польховского, который после себя оставил черный след как человек: „Что вы скажете о Домрачевой?“ — „Бесполезно, от нее нет никакого толка. Настя Кузьмина после родов набрала вес. Толку не будет“. Я попросил секретаря записать в прокол: „Запомните, Тихонов не ошибается! Эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем мы“. Это помнят все 56 тренеров, которые были на конференции», — сказал Тихонов NEWS.ru.

Домрачева приняла предложение от старшего тренера сборной Белоруссии и начала выступать за эту страну. На тот момент Дарья была многократной чемпионкой России среди юниоров и призером европейских соревнований.

Домрачева является двукратной чемпионкой мира. Она участвовала в трех Олимпиадах. В 2010 году в Ванкувере Дарья завоевала бронзу в индивидуальной гонке. В 2014-м на Олимпиаде в Сочи Домрачева взяла три золотые медали. Она победила в индивидуальной гонке, преследовании и масс-старте. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Домрачева взяла золото в составе эстафетной команды Белоруссии. Дарья имеет «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2014/15.

До 2014-го Домрачева служила в белорусском КГБ, так как Федерация биатлона закреплена именно за этим ведомством. Согласно биографии на официальном сайте физкультурно-спортивного общества «Динамо», она имеет звание старшего лейтенанта. В 2014 году спортсменка получила награду «Герой Белоруссии». Домрачеву считают одной из самых красивых девушек мирового биатлона наряду с немкой Магдаленой Нойнер, чешкой Габриэлой Соукаловой и итальянкой Доротеей Вирер. Она завершила карьеру в 2018 году.

«Мы начинали кататься с Домрачевой, когда она малюсенькая была. У меня есть фотографии, где я ее учу кататься на лыжах. Говорил ей, что если она будет делать это, это и это, то станет великой чемпионкой. Она это сделала», — говорил о Домрачевой президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Дарья Домрачева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Как Домрачева познакомилась с биатлонистом Бьорндаленом

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален является одним из самых титулованных биатлонистов в истории. На его счету восемь золотых олимпийских медалей и 20 побед на чемпионате мира. В общей сложности норвежец выиграл 95 личных гонок на этапах Кубка мира по биатлону. Бьорндален завершил карьеру в 2018 году в возрасте 44 лет. Свое спортивное долголетие и победы он объяснял любовью к биатлону.

В 2010 году Бьорндален и Домрачева впервые пообщались лично. Норвежец подошел к ней и поздравил ее с бронзовой олимпийской медалью. На тот момент Бьорндален был женат на экс-биатлонистке Натали Сантер и не проявлял никаких чувств к Дарье.

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — рассказывала Домрачева.

Впервые о романе спортсменов заговорили в 2012 году. Норвежец проживал рядом со сборной Белоруссии во время тренировочных сборов в Австрии. Пару часто видели вместе. В 2012 году Бьорндален развелся с женой. По одной из версий, причиной разрыва стал роман норвежца с Дарьей. Некоторые считали, что восьмикратный олимпийский чемпион не хотел заводить детей, а супруга не смогла с этим смириться.

В 2014 году Бьорндален и Домрачева были знаменосцами делегаций своих стран на Олимпиаде в Сочи. После церемонии открытия норвежского биатлониста заметили среди белорусских атлетов. Спортсмены долго скрывали свой роман. Домрачева называла Бьорндалена «своим хорошим другом». В одном из интервью французский биатлонист Мартен Фуркад намекнул на отношения двух биатлонистов.

«Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален», — сказал он.

В Сети появлялись кадры, на которых биатлонисты держались за руки и обнимались. В 2016 году Бьорндален на пресс-конференции заявил, что встречается с Домрачевой и они готовятся стать родителями.

«Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом», — сказал Бьорндален.

Дарья Домрачева и Эйнар Бьорндален Фото: Bettina Strenske/imago sportfotodienst/Global Look Press

Как прошла свадьба Домрачевой и Бьорндалена

Свадьба Домрачевой и Бьорндалена прошла в Норвегии летом 2016 года. На церемонии были только самые близкие и родные пары. Дарья выбрала свадебное платье молочного цвета с открытыми плечами. Бьорндален надел черный классический костюм без галстука. Норвежец благодарен судьбе за то, что в его жизни появилась Домрачева.

«Она красивая женщина. Очень умная для своего возраста, как будто она прожила уже очень много. Она моложе меня на 12 лет. Я знаю девушек, которые тоже младше меня на 12 лет. Она отличается, она — взрослее. Умная и философ. Творческий человек. Ты никогда не знаешь, какой будет день с ней рядом, потому что она очень много работает со своим внутренним миром. Дарья — смесь трудоголика и творческой девушки», — говорил Бьорндален изданию АТН.

Сколько детей у Домрачевой и Бьорндалена

1 октября 2016 года у супругов родилась дочь Ксения. На тот момент Бьордален продолжать выступать на международных стартах, а Домрачева взяла паузу в карьере.

Биатлонистка пропустила три этапа Кубка мира в начале сезона-2016/17. Дарья быстро восстановилась после родов и спустя четыре месяца приняла участие в гонках. 17 июля 2023 года у супругов родилась вторая дочь — Мира.

Бьорндален немного говорит по-русски. Он заявлял, что их дети будут общаться на двух-трех языках.

Дарья Домрачева и Эйнар Бьорндален Фото: Gerhard Koenig/imago sportfotodienst/Global Look Press

Где живут Домрачева и Бьорндален

Домрачева и Бьорндален живут на три страны. Большую часть времени супруги проводят в Монако, куда они переехали после того, как норвежец закончил работу в сборной Китая. Дарья также работала тренером в этой стране. Супруги готовили китайских биатлонистов к домашней Олимпиаде-2022 в Пекине.

В Монако учится старшая дочь Домрачевой и Бьорндалена. На новогодние и семейные праздники супруги ездят в Норвегию, где катаются на лыжах. Летом спортсмены часто бывают в Минске и живут в особняке Домрачевой. В апреле 2025 года они посетили матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Динамо» и челябинским «Трактором».

Сейчас Дарья осваивает специальность «диетология и нутрициология». Бьорндален решил посвятить время семье и путешествиям. Он работает экспертом на телеканале TV2 и посещает этапы Кубка мира по биатлону.

«Мы недавно встречались, увиделись в торговом центре в Минске. Она была с Бьорндаленом. Постояли, поговорили с улыбочкой. Я рад, что она сделала свою судьбу. И Белоруссия ее отблагодарила. Там столько было подарков — таких, которые нам в России никогда не снились», — сказал Тихонов NEWS.ru.

Как Домрачева отреагировала на избиение брата во время протестов в Белоруссии

В 2020 году в Белоруссии в течение нескольких дней прошли массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов вышли тысячи людей, несогласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Александра Лукашенко. Домрачева на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвала силовые структуры прекратить насилие в отношении участников акций протеста.

«Прошу всех, от кого это зависит. Всех, кто отдает распоряжения, руководителей отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах», — написала Домрачева.

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Во время протестов сотрудники ОМОН избили брата спортсменки Никиту. Его доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Будучи полковником КГБ и Героем Белоруссии, Домрачева решила обойтись без громких заявлений.

«Бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами, с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно, с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах, <…> неважно, случайно оказавшихся в „горячих“ местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку», — написала она в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Дарья отказалась подписывать письмо от имени белорусских спортсменов, которые требовали признать недействительными результаты президентских выборов в стране. Некоторые люди стали считать Домрачеву предательницей, однако было много и тех, кто поддержал ее позицию.

«На сердце неспокойно, переживаю, как любой нормальный человек. Хочется, чтобы страна процветала и развивалась, жила мирной жизнью. Любое государство в своей истории проходит через сложные времена», — говорила Дарья.

Как Домрачева отреагировала на отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований

Домрачева выступила против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Она выразила надежду, что скоро биатлонистов допустят до участия в Кубка мире.

«Это не имеет никакого смысла. Ребята тратят свои лучшие годы, свои силы. <…> Любой ребенок, начиная заниматься каким‑либо видом спорта, мечтает о больших мировых пьедесталах. А для многих теперь эти мечты рушатся такими несправедливыми решениями. Надеюсь, что в скором будущем мы вновь сможем выступать на международной арене. В том числе на Олимпийских играх», — сказала чемпионка.

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