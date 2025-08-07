Ушаков заявил о согласовании места предстоящей встречи Путина и Трампа

Место проведения встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, детали позже объявит Кремль, передает ТАСС.

По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне. <...> Место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и информируем об этом несколько позже, — сказал Ушаков.

Он также добавил, что США и Россия договорились о встрече в ближайшие дни. Ушаков рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Тем временем Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами. Политик не стал раскрывать конкретных деталей возможного урегулирования, однако подчеркнул важность личных встреч с Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.