Путин подмигнул участнику арабской делегации и попал на видео

Президент России Владимир Путин поприветствовал одного из членов арабской делегации при помощи необычного жеста — он подмигнул представителю ОАЭ. Этот момент попал на видео, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

На кадрах видно, как глава государства по очереди здоровается с каждым из представителей арабской делегации при помощи рукопожатия. В моменте президент подмигнул одному из почетных гостей. После торжественного приветствия Путин и президент Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали переговоры.

Ранее президент ОАЭ заявил об ускоренных темпах развития отношений с Россией. Аль Нахайян отметил, что торговые взаимоотношения между Россией и ОАЭ вышли на новый уровень — объем двусторонней торговли достиг $11,5 млрд (922 млрд рублей). Одновременно развивается и сотрудничество со странами Евразийского региона, где совокупный товарооборот уже превысил $30 млрд.

Также Путин в ходе переговоров заметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются дружественной для России страной. Москва придает большое значение отношениям с Абу-Даби, констатировал лидер РФ.