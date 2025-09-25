Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 22:54

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 26 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на транспортном переходе. Причины введения ограничений не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — написали в заявлении.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 23 сентября уничтожили 69 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись 10 регионов страны — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, а также Московский регион и Республика Крым.

До этого мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Так она отреагировала на удар ВСУ по поселку Форос. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.

Крым
мосты
Крымский мост
автомобили
