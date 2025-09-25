Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 26 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на транспортном переходе. Причины введения ограничений не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — написали в заявлении.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 23 сентября уничтожили 69 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись 10 регионов страны — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, а также Московский регион и Республика Крым.

До этого мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Так она отреагировала на удар ВСУ по поселку Форос. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.