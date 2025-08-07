Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:20

Военэксперт оценил мотивацию европейцев воевать

Полковник Тимошенко: мотивация воевать у европейцев незаметна

Фото: IMAGO/RAINER UNKEL/Global Look Press

Европейцы, в частности поляки и особенно немцы, имеют слабую мотивацию воевать против России, рассказал в беседе с NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, половина населения Германии не хочет спасать свою страну в случае боевых действий.

Боеспособность очень сильно зависит от мотивации личного состава. У поляков, да и вообще европейцев, мотивация в широком плане как-то незаметна. Немцы, кстати, пишут по результатам своих соцопросов, что у них 50% вообще не собираются спасать страну в случае войны. Что касается поляков, трудно сказать насчет их нынешней мотивации, но они усиленно пытаются пропихнуть какие-то программы по укомплектованию вооруженных сил, — заявил Тимошенко.

Говорить о том, что польская армия является несерьезной силой, довольно сложно, добавил он.

Потому что они сохранили свой ВПК, они же кое-что выпускали по нашим лицензиям. Значит, если ты выпускаешь бронетехнику, допустим, по лицензии Советского Союза, то ты без особого труда освоишь выпуск и западной бронетехники. Особенно если тебе будут поставляться материалы. Электроника — понятно, она вся западная будет, — заявил он.

Ранее Тимошенко заявил, что оборона ВСУ в ДНР не рухнет после утраты Часова Яра, так как украинские военные контролируют еще много территорий с городской застройкой, удобных для обороны. По его словам, масштабные отступления ВСУ могут быть на более открытой местности — за пределами Донбасса, если ВС РФ выбьют их туда.

