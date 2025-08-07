Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:30

Политолог перечислил три главных вопроса, на которые должен ответить Трамп

Политолог Перенджиев: Трамп должен ответить на вопрос о военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в рамках переговоров с российским лидером Владимиром Путиным должен ответить на вопрос о военной помощи Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, также глава Белого дома должен прояснить, согласен ли он признать новые регионы, которые Россия включила в свой состав согласно Конституции.

На какие вопросы следует ответить Трампу в рамках встречи с Путиным? Если говорить об Украине, согласен ли он признать регионы, которые РФ включила в свой состав? Согласен ли он, что это именно российские территории и что Украина не имеет на них никаких прав и оттуда должны быть выведены украинские войска? Второй вопрос: если Трамп такой миротворец, то почему не прекращены поставки вооружения и военной техники на Украину? Почему на Украину идут американские наемники? Почему осуществляется помощь американских генералов киевскому режиму? — высказался Перенджиев.

Кроме того, он указал на необходимость оценки Трампом террористических атак на граждан России. По его словам, удары Вооруженных сил Украины по мирному населению РФ осуществляются в том числе при поддержке западных стран.

В-третьих, необходимо задать Трампу вопрос: как он оценивает террористические атаки на мирных граждан России? Он ведь по этому поводу ничего не говорит. Говорит, что люди гибнут. Подождите, гибнут мирные люди, которых убивают не совсем украинцы. Дроны, которые не совсем на Украине производятся, они производятся коллективным Западом не без помощи США. Я имею в виду воздушные дроны и поставки ракет, особенно ракет средней и меньшей дальности. Будут ли они перекрыты? Или все-таки эти поставки продолжатся? — подытожил Перенджиев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев выразил мнение, что переговоры Путина и Трампа не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, Запад может использовать перемирие для перевооружения Украины, в то время как РФ продолжит добиваться своих целей в рамках спецоперации.

