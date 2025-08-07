Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 14:20

Клуб КХЛ «Куньлунь» могут переименовать в «Драконы»

Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар» радуются заброшенной шайбе Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар» радуются заброшенной шайбе Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС. По информации издания, сейчас клуб адаптируется к «СКА-Арене», где будет проводить домашние матчи.

Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ. — NEWS.ru) сейчас помогает клубу адаптироваться к «СКА-Арене», где команда будет играть. Скорее всего, новым названием команды будет «Драконы»,говорится в сообщении.

«Куньлунь Ред Стар» попрощался в своем Telegram‑канале с болельщиками. В сообщении команда подчеркнула, что «все истории когда-нибудь заканчиваются». По данным «Матч ТВ», клуб прекратит свое существование в нынешнем виде в КХЛ. Другие подробности не приводятся.

«Куньлунь Ред Стар» отыграл девять сезонов в Континентальной хоккейной лиге. Сначала команда играла домашние матчи в Пекине, а затем переехала в Мытищи. В начале июля сообщалось, что клуб проведет следующий сезон КХЛ в Санкт-Петербурге.

КХЛ
хоккей
команды
Китай
