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17 июля 2025 в 13:59

«Замахиваются на чемпионство»: экс-игрок «Динамо» о целях клуба при Карпине

Экс-футболист Булыкин: с приходом Карпина «Динамо» замахивается на чемпионство

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство московского «Динамо» сделало все возможное, чтобы с новым тренером Валерием Карпиным взять какой-либо трофей, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, команда будет ставить задачу попасть в тройку Российской премьер-лиги (РПЛ), но в перспективе бело-голубые замахиваются на чемпионство.

Все сделали для Карпина, чтобы он завоевал какой-либо трофей в этом сезоне. Купили футболистов, усилились. У них топ-состав, который должен бороться даже не за медали, а за чемпионство. Я думаю, у них задача быть в медалях, но замахиваются на первое место, — сказал Булыкин.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не понимает, зачем Валерий Карпин занимает пост главного тренера как в сборной России по футболу, так и в московском «Динамо». По его мнению, ни в одной стране мира ни один специалист не занимает должность наставника сразу в двух командах.

В то же время он отметил, что у «Динамо» хорошая команда, которая может бороться за призовые места. При этом Мостовой удивлен, что Карпина пригласили в желающий брать титулы клуб, хотя специалист еще не выиграл ни одного трофея.

Валерий Карпин
Динамо Москва
РПЛ
футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
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