07 августа 2025 в 14:05

Встреча Путина и Трампа захватила первые полосы мировых СМИ

Ведущие мировые издания обсуждают встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Крупнейшие мировые СМИ пестрят новостями о возможной предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Сведения появились на первых полосах Financial Times, Sky News, Welt и других гигантов.

По информации издания, интерес журналистов обострился после того, как в Кремле подтвердили намерения провести переговоры двух лидеров. Французские газеты Figaro, Monde, Parisien и телеканал BFMTV также расположили новость о предстоящей встрече в передовицах. Кроме того, особое внимание переговорам уделили немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung и портал Tagesschau, финские газеты Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, испанские Pais и 20 minutos.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что Путин и Трамп в ходе переговоров могут достичь договоренностей по украинскому вопросу. По его мнению, у предстоящей встречи глав двух государств есть большой потенциал, однако, скорее всего, она будет не последней.

При этом депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал Алтай идеальным местом для предстоящих переговоров. Он отметил, что внутри страны РФ готова обеспечить все необходимые меры безопасности для американского лидера.

