Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:09

В РФС обратили внимание на поведение ЦСКА в матче против «Зенита»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение футболистов ЦСКА в матче с «Зенитом»

Фабио Челестини Фабио Челестини Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение официальных лиц, тренерского штаба и игроков московского ЦСКА в матче Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца. Заседание КДК РФС состоится в четверг, 7 августа.

КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко в матче с «Зенитом». Также будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА, предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц команды, — заявил Григорьянц.

«Зенит» и ЦСКА 3 августа сыграли вничью со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Гости открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте отличился дебютным голом за ЦСКА бразилец Алеррандро. «Зенит» отыгрался после перерыва, когда пенальти реализовал форвард Александр Соболев.

Позже Соболев поделился в своем Telegram-канале мемом с отсылкой к высказыванию бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он опубликовав фотографию в футболке «Зенита» с повторяющим жест политика жестом и вопросом: «Петушиный?», подразумевая крик петуха. Политик попросил записать его, так как этот звук напоминает «деревню, сельский пейзаж». Его жестом Соболев ответил критикам после ничьей в матче с московским ЦСКА.

футбол
ЦСКА
ФК Зенит
КДК РФС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.