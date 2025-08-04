В РФС обратили внимание на поведение ЦСКА в матче против «Зенита»

В РФС обратили внимание на поведение ЦСКА в матче против «Зенита» КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение футболистов ЦСКА в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение официальных лиц, тренерского штаба и игроков московского ЦСКА в матче Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом», сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца. Заседание КДК РФС состоится в четверг, 7 августа.

КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко в матче с «Зенитом». Также будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА, предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц команды, — заявил Григорьянц.

«Зенит» и ЦСКА 3 августа сыграли вничью со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Гости открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте отличился дебютным голом за ЦСКА бразилец Алеррандро. «Зенит» отыгрался после перерыва, когда пенальти реализовал форвард Александр Соболев.

Позже Соболев поделился в своем Telegram-канале мемом с отсылкой к высказыванию бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он опубликовав фотографию в футболке «Зенита» с повторяющим жест политика жестом и вопросом: «Петушиный?», подразумевая крик петуха. Политик попросил записать его, так как этот звук напоминает «деревню, сельский пейзаж». Его жестом Соболев ответил критикам после ничьей в матче с московским ЦСКА.