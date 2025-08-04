Форвард «Зенита» ответил критикам мемом про петушиный крик

Форвард футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев поделился в своем Telegram-канале мемом с отсылкой к высказыванию бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Так он ответил критикам после ничьей в матче Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

Петушиный? — поинтересовался футболист, опубликовав фотографию в футболке «Зенита» с повторяющим жест политика жестом.

Жириновский ранее сказал: «Что мне нравится, так это петушиный крик». Он попросил записать его, так как этот звук напоминает «деревню, сельский пейзаж». Политик скончался в 2022 году.

«Зенит» и ЦСКА 3 августа сыграли вничью со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Гости открыли счет в первом тайме. На 33-й минуте отличился дебютным голом за ЦСКА бразилец Алеррандро. «Зенит» отыгрался после перерыва, когда пенальти реализовал Александр Соболев.

До этого ветеран ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что армейцы могут рассчитывать на положительный результат в матче против «Зенита». Он отметил, что москвичи хорошо проявили себя в кубковой игре с «Локомотивом» и активно шли в атаку. По мнению эксперта, у петербуржцев есть проблемы в обороне, чем ЦСКА способен воспользоваться. Пономарев спрогнозировал минимальную победу армейцев со счетом 1:0.