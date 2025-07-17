Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 17:24

Названы четыре претендента на победу в РПЛ

Тренер Непомнящий: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА разыграют первое место в РПЛ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий не согласен, что «Зенит» является главным фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ), даже несмотря на серьезное укрепление состава. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что за первое место также будут бороться «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА.

Мне кажется, в этом сезоне за чемпионство будет конкуренция между четырьмя командами — «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» — непредсказуемая команда, потому что вокруг клуба всегда много чего происходит. По своему составу эти четыре команды хорошо укомплектованы для борьбы за первое место, — сказал Непомнящий.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны посостязаться за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. По его словам, «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России
В российские магазины едва не завезли пельмени с антибиотиком
Украина скоро получит новые дальнобойные вооружения
Военэксперт ответил, кто был первым в проведении беспилотных штурмов
Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России
В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа
Россиянам объяснили, каким должен быть качественный сыр с плесенью
На Украине корги пыталась спасти хозяина от мобилизации
Медведев объяснил, какой должна быть миграционная политика в России
«Озверели»: Захарова не сдержалась после слов об убийстве солдат России
В Норвегии подсчитали, сколько времени нужно Путину для победы над Киевом
Юрист напомнила, в какое время можно отпускать детей одних на улицу
Секс-рабство для белых девочек: полиция Британии боится мигрантов-педофилов
На Западе заявили о победе России над инфляцией
На Украине узнали о втором гражданстве экс-министра обороны
«Пример расчеловечивания»: депутат о послании белгородцам на дроне ВСУ
«Вплоть до границ»: в Германии испугались ударов армии России
МИД заявил протест одной стране из-за участия в военных учениях ВС США
Основательницу сети кафе «Андерсон» объявили в розыск
Университет в Петербурге оштрафовали за унижение социальной группы
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.