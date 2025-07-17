Названы четыре претендента на победу в РПЛ Тренер Непомнящий: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА разыграют первое место в РПЛ

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий не согласен, что «Зенит» является главным фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ), даже несмотря на серьезное укрепление состава. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что за первое место также будут бороться «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА.

Мне кажется, в этом сезоне за чемпионство будет конкуренция между четырьмя командами — «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» — непредсказуемая команда, потому что вокруг клуба всегда много чего происходит. По своему составу эти четыре команды хорошо укомплектованы для борьбы за первое место, — сказал Непомнящий.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны посостязаться за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве. По его словам, «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты.