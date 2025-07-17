«Спартак» отказался продавать своего лидера в Бразилию

Московский «Спартак» отказался продавать Эсекьеля Барко в бразильский «Фламенго» за €15 млн, сообщает Metaratings. В настоящее время переговоры между клубами не ведутся.

Первое предложение «Фламенго» не превышало €10 млн, а второе составляло €14 млн. Барко хотел бы вернуться в Южную Америку. На переезде также настаивает жена футболиста.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года. На счету аргентинца 36 матчей за московский клуб, в которых он забил 14 голов и сделал девять результативных передач.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартак» всегда должен быть в тройке призеров РПЛ. Он напомнил, что в прошлом сезоне до зимней паузы красно-белые были претендентами на чемпионство.

Также Мостовой заявил, что не понимает, зачем Валерий Карпин занимает пост главного тренера как в сборной России по футболу, так и в московском «Динамо». По его мнению, ни в одной стране мира ни один специалист не занимает должность наставника сразу в двух командах.