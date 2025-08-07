Трое бойцов СВО лишились выплат за инвалидность В Свердловской области трое военнослужащих остались без выплат за инвалидность

Трое военнослужащих из Байкаловского и Слободо-Туринского районов Свердловской области лишились положенных им доплат за инвалидность, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале. Бойцы получили серьезные ранения в зоне специальной военной операции.

Иванов пояснил, что в июле к нему обратился Алексей С., ветеран СВО из Байкаловского района, с просьбой о содействии в получении дополнительной выплаты за инвалидность. Военнослужащий получил ранение до 14 ноября 2024 года, после чего порядок выплат изменился. Тогда ему перечислили положенные три миллиона рублей. Однако весной 2025 года ему оформили инвалидность. Новая схема предусматривала дополнительный миллион рублей, однако эти средства ему не поступили.

По словам Иванова, еще двое военнослужащих из тех же районов столкнулись с аналогичными проблемами. В их интересах депутат направил соответствующий запрос в Минобороны.

Спустя некоторое время Алексей С. и еще один ветеран СВО сообщили депутату, что получили положенную доплату. Перечисление средств оставшемуся бойцу Иванов пообещал лично проконтролировать.

Ранее депутат рассказал о подобной ситуации в Нижнем Тагиле, где многодетную вдову погибшего бойца СВО лишили положенных выплат. Иванов сообщил, что супруга контрактника долгое время не знала о судьбе военного, которого признали пропавшим без вести.