07 августа 2025 в 13:26

Многодетную вдову участника СВО оставили без денег

Депутат Иванов: вдове бойца СВО в Свердловской области отказали в выплатах

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле многодетная вдова погибшего участника СВО столкнулась с отказом в положенных выплатах, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале. По словам парламентария, супруга контрактника Андрея долгое время не знала о судьбе мужа, которого признали пропавшим без вести.

В октябре прошлого года Андрей ушел на боевое задание, из которого не вернулся. Его зачислили в пропавшие без вести. И с этого момента начались проблемы бюрократического характера, — написал Иванов.

Лишь в феврале 2024 года совместными усилиями с военной прокуратурой ЦВО удалось добиться перечисления денежного довольствия. Однако позднее выяснилось, что не был проведен перерасчет выплат за весь период службы, а также не оформлено удостоверение ветерана боевых действий.

После вмешательства депутата военная прокуратура оперативно оформила необходимые документы. Вскоре женщина получила официальное подтверждение гибели мужа, сообщил Иванов.

Ранее сообщалось, что раненому участнику спецоперации на Украине отказались давать жилье взамен разрушенного дома в поселке Бисерть Свердловской области. Ветерану и его супруге пришлось снять жилье в Екатеринбурге, поскольку крыша их признанного аварийным еще в 2024 году дома полностью обрушилась.

Россия
Свердловская область
выплаты
вдовы
спецоперация
депутаты
