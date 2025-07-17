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17 июля 2025 в 15:48

Раненного на СВО россиянина вынуждают жить на руинах

Раненому бойцу СВО отказались дать жилье вместо разрушенного дома в Бисерти

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Раненому участнику СВО отказались давать жилье взамен разрушенного дома в поселке Бисерть Свердловской области, сообщает в Telegram «Царьград». Ветерану и его супруге пришлось снять жилье в Екатеринбурге, поскольку крыша их признанного аварийным еще в 2024 году дома полностью обрушилась.

Кроме того, в жилье нет окон, дверей и пола, а стены рушатся. Но, пишут журналисты, местные власти отказываются поставить вернувшегося с СВО военного в очередь на улучшение жилищных условий, заверяя, что его дом можно починить.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что два ветерана СВО из Свердловской области остались без компенсации военной пенсии. По его словам, история о подполковнике из Асбеста так и не завершилась, военному пенсионеру сделали перерасчет не за весь период, а также не платят текущую компенсацию.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого Иванов сообщил, что вдова участника СВО из Асбеста Свердловской области не могла добиться выдачи ордена Мужества за супруга почти два года. По словам парламентария, женщина полтора года обивала пороги госучреждений, чтобы получить награду мужа. Орден и документы россиянке выдали после вмешательства военной прокуратуры. К этому времени с момента смерти бойца прошло почти два года, подчеркнул Иванов.

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