Инфекционист перечислила самые частые заболевания среди дачников

Дачники нередко подхватывают инфекционные заболевания, в том числе геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, заявила РИАМО инфекционист Вера Сережина. По ее словам, при работах в саду также есть риск заболеть клещевым энцефалитом, холерой, дизентерией и сальмонеллезом.

Грибковые инфекции также распространены повсеместно — в почве, на растениях. При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами, — предупредила Сережина.

Врач отметила, что дачники также могут заразиться инфекцией через контакт с дикими животными, в том числе лисами, ежами, ласками и мышами. Она подчеркнула, что эти звери — переносчики бешенства.

Инфекционист Николай Малышев ранее заявил, что развитию менингококковой инфекции больше подвержены пожилые люди и дети. Он отметил, что у этих групп инфекция протекает достаточно тяжело.