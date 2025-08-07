Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:27

Инфекционист перечислила самые частые заболевания среди дачников

Инфекционист Сережина заявила, что дачники подвержены геморрагической лихорадке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дачники нередко подхватывают инфекционные заболевания, в том числе геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, заявила РИАМО инфекционист Вера Сережина. По ее словам, при работах в саду также есть риск заболеть клещевым энцефалитом, холерой, дизентерией и сальмонеллезом.

Грибковые инфекции также распространены повсеместно — в почве, на растениях. При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами, — предупредила Сережина.

Врач отметила, что дачники также могут заразиться инфекцией через контакт с дикими животными, в том числе лисами, ежами, ласками и мышами. Она подчеркнула, что эти звери — переносчики бешенства.

Инфекционист Николай Малышев ранее заявил, что развитию менингококковой инфекции больше подвержены пожилые люди и дети. Он отметил, что у этих групп инфекция протекает достаточно тяжело.

дачники
заболевания
инфекции
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ручное гестапо»: в Раде заявили о насильно удерживаемых в ТЦК мужчинах
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.