Гибель тренера, бой с Кличко, допинг, уход из политики: как живет Поветкин

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке. Что сказал спортсмен о наставнике, как он помогал жителям Курской области после наступления ВСУ, какой допинг у него нашли — в материале NEWS.ru.

Чем известен боксер Поветкин

Поветкин родился 2 сентября 1979 года в Курске. Его отец Владимир был кандидатом в мастера спорта и чемпионом по боксу Курской области. В 1997 году Александр выиграл чемпионат России среди юниоров.

В 2000-м Поветкин продолжил карьеру в любительском боксе и одержал победу на чемпионате России в группе тяжеловесов. Спустя несколько лет он начал выступать за спортивный клуб «Витязь» и переехал в Чехов. После этого боксер получил прозвище Русский витязь. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах Поветкин впервые принес России золотую медаль по боксу в супертяжелом весе (свыше 91 кг).

В 2011-м Александр победил Руслана Чагаева из Узбекистана в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. Россиянин несколько раз отстаивал звание лучшего боксера планеты в боях с американцами Седриком Босвеллом и Хасимом Рахманом, а также с немцем Марко Хутом.

Чем завершился бой Поветкина и украинца Кличко

Разговоры о возможной встрече Владимира Кличко с Поветкиным начались в 2008 году после того, как россиянин стал претендентом на титул по версии IBF, которым владел украинец. Однако проведение поединка несколько раз откладывалось по разным причинам. Окончательное решение об организации встречи было принято в октябре 2012 года. В тот момент Поветкин был лучшим российским тяжеловесом и претендовал на пояса по версиям WBA super, IBF, WBO, IBO, а также по версии журнала The Ring. Титулами владел Кличко.

Бой Александра Поветкина и Владимира Кличко в Москве 5 октября 2013 года Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бой состоялся в Москве 5 октября 2013 года. Кличко использовал превосходство в росте, не подпускал соперника близко к себе и постоянно выбрасывал точные джебы левой рукой. По ходу боя Поветкин несколько раз оказывался в нокдауне, чего до встречи с Кличко с ним ни разу не случалось в профессиональной карьере. При этом россиянин выстоял все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Кличко, который успешно провел защиту титула.

Большинство болельщиков на трибунах поддерживали Поветкина. Некоторые из них находились рядом с микрофонами комментаторов, поэтому в эфир попали отдельные выкрики. Среди них был неоднократно повторившийся возглас «Бей петуха!»

Бой Поветкина и Кличко показали более чем в 150 странах. Права на трансляцию купили несколько телеканалов мирового масштаба, среди которых были американский HBO и немецкий RTL. Поединок стал самым рейтинговым спортивным событием года на российском телевидении.

После поражения от Кличко Поветкин выдал серию из восьми побед подряд. Среди поверженных соперников были украинец Андрей Руденко, Карлос Такам, Мануэль Чарр, Майк Перес и Мариуш Ваш — одни из лучших боксеров того периода.

Какой допинг нашли у боксера Поветкина

В 2016 году допинг-тесты Поветкина дважды дали положительный результат. Сначала был отменен его поединок против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера. В допинг-пробе россиянина нашли мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после того, как в крови россиянина обнаружили остарин. Русского витязя исключили из рейтингов ведущих боксерских организаций — WBC, WBA, IBF и WBO. 3 марта 2017 года в WBC отстранили Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок.

Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После возвращения на ринг боксер завоевал пояса WBC Silver, WBO International и WBA Continental. В 2018 году он уступил Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Британец оформил нокаут в седьмом раунде.

После этого поединка Поветкин провел еще четыре боя. В двух последних поединках ему противостоял британец Диллиан Уайт. Соперники обменялись нокаутами: cначала победил россиянин, а в матче-реванше — его соперник. С тех пор Поветкин не выходил на ринг. Официально боксер объявил об окончании карьеры летом 2021 года, однако после этого несколько раз говорил о желании вернуться на ринг.

31 октября 2024 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило Поветкина от боев. В допинг-пробе спортсмена от 2014-го обнаружили остарин. Поветкина дисквалифицировали на четыре года (до 20 октября 2028-го). Все достижения боксера в период с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024-го были аннулированы.

«Это ерунда и глупость», — сказал Поветкин о своей дисквалификации.

Как боксер Поветкин помогал жителям Курской области

После того как в августе 2024 года военные ВСУ зашли на территорию Курской области, Поветкин принял участие в сборе гуманитарной помощи для местных жителей. Он лично сопроводил колонну в родной город. На девяти грузовиках пострадавшим доставили более 180 тонн продуктов, стройматериалов, бытовых вещей и предметов первой необходимости.

Почему боксер Поветкин ушел с поста замглавы Вологодской области

14 мая 2024 года Поветкина назначили на должность заместителя губернатора Вологодской области. Экс-чемпион мира по боксу курировал патриотическое воспитание детей и молодежи, продвижение здорового образа жизни, а также обеспечивал реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

22 декабря Поветкин заявил, что покидает пост. Боксер решил сосредоточиться на семье.

Александр Поветкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Спасибо, что приняли меня на своей земле. Хотя наш общий путь был недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность заниматься спортом и любить Родину. Продолжайте развивать спорт, поддерживать нашу молодежь, воспитывать в правильных традиционных ценностях», — написал Поветкин в своем Telegram-канале.

21 декабря портал Vologda-Poisk сообщил, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уволил Поветкина в рамках оптимизации работы регионального правительства. Telegram-канал «Вологодский канвой» отмечал со ссылкой на источники в областном правительстве, что бывшего боксера отстранили от должности с формулировкой «исполнил свою функцию в период избирательной кампании». Он продолжит оказывать поддержку Вологодской области уже как частное, но медийно значимое лицо, сообщил канал.

Что сказал боксер Поветкин о смерти тренера

Как сообщила пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», Нестеров погиб при выполнении боевого задания в одной из африканских стран. Он занимал должность тренера по силовой подготовке и выполнял роль спарринг-партнера Поветкина.

«Игорь Анатольевич Нестеров, к сожалению, погиб. В одной из стран Африки. Я его знаю с 1998 года. Игорь был преданным другом и патриотом нашей страны», — сказал Поветкин.

Боксер также выразил соболезнования близким наставника в социальных сетях, написав: «Покойся с миром, Кабан».

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