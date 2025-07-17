«Патриот страны»: Поветкин отреагировал на смерть своего тренера Поветкин назвал погибшего тренера Нестерова преданным другом и патриотом России

Погибший при выполнении боевого задания в одной из африканских стран тренер Игорь Нестеров был преданным другом и патриотом России, заявил РИА Новости олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин. Он напомнил, что наставник также участвовал в специальной военной операции.

Раньше он [Нестеров] участвовал в СВО, а потом поехал туда. Я его знаю с 1998 года. Игорь был преданным другом и патриотом нашей страны, — сказал Поветкин.

Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке, сообщила пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса». Он был одним из ближайших друзей Поветкина. В команде боксера Нестеров занимал пост тренера по силовой подготовке и выполнял роль спарринг-партнера.

Промоутерская компания «Мир бокса» назвала его уход из жизни большой утратой для всей боксерской общественности. Поветкин также выразил соболезнования в социальных сетях, написав: «Покойся с миром, Кабан».

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