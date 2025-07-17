Стало известно о гибели тренера олимпийского чемпиона по боксу Поветкина Тренер олимпийского чемпиона Поветкина погиб при выполнении боевого задания

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина, Игорь Нестеров, погиб при выполнении боевого задания в Африке, сообщила пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса». Кроме того, он был одним из ближайших друзей спортсмена.

Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что южнокорейская актриса Со Ха (настоящее имя — Кан Е-вон) умерла на 32-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате продолжительной борьбы с раком. Настоящую известность ей принесла роль в дораме «Старшеклассницы-детективы из Сонам» (2014).

До этого стало известно, что режиссер Юрий Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По данным журналистов, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.

Кроме того, турецкая телезвезда Нихаль Джандан, известная по реалити-шоу, умерла на 31-м году жизни от последствий крайнего истощения. Ее вес составлял всего 22 кг.